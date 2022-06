Body shaming, Vanessa Incontrada torna in tv. Il pubblico grida: "Sei bellissima"

"Una serata indimenticabile". La felicità di Gigi D'Alessio alla fine del concerto in Piazza Plebiscito, nella sua Napoli, è incontenibile. Il primo dei due concerti (stasera si replica) napoletani per la celebrazione dei 30 anni di carriera è stato trasmesso in diretta su Rai1: uno show ricco di performance da ricordare, con tantissimi colleghi e amici che hanno raggiunto il cantante sul palco. Tra i momenti più emozionanti, il coro di "Sei bellissima" con cui la platea napoletana ha accolto Vanessa Incontrada sul palco.

Un momento, quest'ultimo, che ha fatto impazzire i social, con migliaia di tweet di apprezzamento per l'empatia dei napoletani. Un omaggio, quello all'attrice spagnola, che arriva dopo le polemiche sul body shaming insorte a seguito di una paparazzata del settimanale Nuovo che la immortalava la 43enne in una forma fisica diversa dal solito, più generosa. Così il pubblico di Piazza del Plebiscito ha voluto, a nome di tutti i telespettatori, mostrarle il suo supporto.

Proprio per esorcizzare il fatto, Gigi ha invitato Vanessa ad assaggiare una mozzarella ed altri prodotti tipici della Campania, lei si è prestata alla gag, sfoggiando quell'autoironia che da sempre la caratterizza.

La foto al mare, pubblicata da Incontrada per rispondere alle polemiche

Al polverone, Incontrada aveva già replicato nel migliore dei modi, ovvero mostrandosi lei stessa la mare in bikini, in modo da esorcizzare le critiche. Sulla questione era intervenuta anche l'attrice Sabrina Ferilli, che aveva invitato tutti a ridimensionare la questione e a non farne un problema sociale, attirandosi però molte polemiche.