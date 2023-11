"Tu fai ancora l'amore con tuo marito?", la risposta imbarazzata di Silvia Toffanin a Bonolis

Da intervistato a intervistatore. Con Paolo Bonolis ospite può succedere di tutto, come è accaduto oggi a Verissimo. Messo sotto torchio da Silvia Toffanin sul suo rapporto con l'ex moglie Sonia Bruganelli, il conduttore ha provato a rispondere in modo evasivo finché non ha vuotato il sacco: "L'anima è un conto, il corpo è un altro no?".

Bonolis ha lasciato dunque intendere che nonostante con l'ex moglie i rapporti siano ottimi, gli istinti fisici potrebbero allontanarli e che è quello, in fondo, a fare la differenza. Poi ha colto di sorpresa la padrona di casa, chiedendole: "Tu fai ancora l'amore con tuo marito?". Si riferiva, ovviamente, a Pier Silvio Berlusconi, anche se non sono sposati.

Silvia Toffanin, imbarazzata, ha risposto senza pensarci: "Sì". "E quindi vedi, c'è anche il corpo?" ha chiosato Paolo Bonolis davanti alla conduttrice paonazza.