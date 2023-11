Sonia Bruganelli, la dedica inaspettata all'ex marito Paolo Bonolis

Non sono più una coppia, ma continuano a essere genitori, a volersi bene e a provare stima reciproca. Che Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis avessero deciso di non cambiare nulla, o quasi, della loro vita dopo la separazione è noto. Ma vedere come i due continuino a lavorare insieme, ad andare in vacanza insieme e a pubblicare contenuti in cui sono insieme è certamente un unicum nel mondo dello spettacolo.

Che i due provino ammirazione reciproca non è un mistero, ma Sonia Bruganelli nelle sue storie Instagram ha voluto ricordarlo. "Continuo a pensare che tu sia il migliore", questo ha scritto a corredo di un reel in cui l'ex marito parlava con Fabio Fazio di tecnologia.

Non è certamente una novità, quando parlarono della loro separazione in una lunga intervista a Vanity Fair, Bruganelli aveva parlato così di Bonolis: "Lui mi ha insegnato la libertà. Ero giovane e venivo da una famiglia in cui c’era il senso del possesso emotivo. Io ero gelosissima. Lui mi ha insegnato a non esserlo. Mi ha insegnato la libertà e l’importanza di dire la verità e di essere sinceri".

La separazione tra Sonia e Paolo

A chiarire, in parte, le motivazioni che hanno portato al divorzio è stato Paolo Bonolis nell'intervista doppia che hanno rilasciato a Vanity Fair: "Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito". Bonolis, molto razionalmente (e questo lasciò intuire che i due erano da molto che ragionavano sul loro futuro), aggiunse che "non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere".

Fu Bruganelli a prendere la decisione definitiva e per il conduttore "non è stato facile accettarlo". "Ero dispiaciuto, ovvio - spiegò ancora Bonolis -. Però non è pensabile che la vita degli altri debba per forza corrispondere sotto ogni aspetto alla tua". E infatti lei aggiunse: "Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia".