Briga e l'ennesima domanda su un figlio (che ancora non c'è) : "Avete rotto il ca**o"

A volte si è portati a pensare che una coppia bella, famosa e innamorata, possa avere tutto ciò che vuole dalla vita e l'arrivo di un figlio sembra essere una normale evoluzione di un rapporto "da copertina". Non sempre però le cose vanno come uno vuole o immagina, sia che ti chiami Briga, e sei un cantante di successo, con una bella moglie al tuo fianco, sia se ti chiami Giuseppe e sei estraneo dal mondo dello spettacolo.

Questo passaggio però non è sempre chiaro ai followers che spesso si fanno insistenti con domande che, alla lunga, possono diventare fuori luogo. Ne sanno qualcosa Mattia Bellegrandi, in arte Briga, e la moglie Arianna Montefiori che, ancora una volta, sono stati raggiunti da domande scomode che oltrepassano quella linea sottile chiamata rispetto. La coppia non ha mai fatto mistero di voler allargare la famiglia ma, ad oggi, quel bambino tanto desiderato non c'è.

Briga è quindi sbottato sui social dopo l'ennesima domanda "scomoda", rivolta alla moglie, e ha risposto con un sonoro: "Avete rotto il ca**o".

Già nel documentario Home Street home, sulla vita del cantante romano, era emerso come le domande insistenti dei followers avessero toccato un tasto dolente: "Non è che siamo una coppia felice, perfetta che ha tutto, che tutto quello che desidera arriva, no - aveva spiegato Arianna Montefiori - la vita ci mette di fronte a delle cose di cui non abbiamo nessun tipo di controllo e di potere...".

Se un figlio arriverà, sarà secondo i suoi tempi, perchè un figlio non si compra.