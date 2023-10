Britney Spears: "Rimasi incinta di Justin Timberlake, ma ho abortito. Lui non voleva essere padre"

"The Woman in Me", memoir in cui Britney Spears racconta fatti inediti della sua vita privata così tanto scossa negli ultimi anni, uscirà il 24 ottobre. Nel frattempo, però, circolano già alcune anticipazioni che danno l'idea del contenuto del libro, riguardanti fatti molto intimi come un aborto deciso durante la relazione con Justin Timberlake.

Era il 2000 quando Britney Spears e Justin Timberlake, entrambi 19enni, erano nel pieno della fama mondiale. I due ebbero una storia e ciò che viene rivelato oggi è la gravidanza di lei interrotta per volere dell'allora fidanzato. "Se fosse stato solo per me non l'avrei fatto - racconta Britney nel libro - Justin però non era affatto felice della gravidanza. Diceva che non era pronto a che ci fosse un bambino nella nostra vita e che eravamo troppo giovani. La gravidanza fu una sorpresa, ma per me non una tragedia. Amavo moltissimo Justin ed ero convinta che avremmo avuto una famiglia assieme". Oggi la popstar confessa che l'aborto forse non fu la giusta decisione: "Ma Justin era così sicuro che non voleva essere padre". La relazione tra i due, che oltre ad essere sentimentale riguardò anche ambiti professionali con collaborazioni in show e canzoni, finì improvvisamente nel 2002 e il cantante scrisse il brano "Cry Me a River" pensando proprio a lei.

Dopo la storia d'amore con Justin Timberlake, Britney Spear ha avuto una vita molto travagliata, tra matrimoni falliti, dipendenze da droghe e battaglie legali contro il padre come suo tutore. Nella biografia di "The Woman in Me" Britney racconta molti degli episodi che l'hanno portata alle cronache in questi anni. Come quando nel 2007 si rasò a zero i capelli, vero atto di ribellione nei confronti dell'immagine che era stata creata di lei e di cui si sentiva schiava. Era anche il suo modo di rispondere alle critiche sul suo corpo e alla sua situazione familiare e professionale. "Ho dovuto farmi ricrescere i capelli e rimettermi in forma" racconta nel libro che, non ancora uscito, già promette colpi di scena.