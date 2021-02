"È grande quanto casa mia", tutti pazzi per la cameretta di Leone Maria Ferragni (FOTO, VIDEO)

Quasi un milione di like per il nuovo habitat del figlio dell'influencer Chiara Ferragni e del rapper Fedez, di tre anni

"Ciao povery", diceva baby George, figlio del principe William, in un meme circolato per mesi in rete. Ed oggi sembra dica lo stesso il piccolo Leone Maria Ferragni, immortalato nella sua nuova cameretta da mamma Chiara e papà Fedez. Quasi un milione di like per la sua nuova, elegantissima stanza, rifinita in ogni dettaglio e munita di una vista sullo skyline più prestigioso di Milano, quello del quartiere Citylife.

La nuova cameretta di Leone Maria Ferragni

"Leo’s new room is finally ready" ("La nuova stanza di Leo è finalmente pronta"), scrive l'influencer di moda, e mette a corredo alcuni scatti che diventano chiacchieratissimi sul web. La stanzetta è non convenzionale: a differenza infatti di quanto spesso avviene nelle camerette per bambini, qui i colori non sono accesi, anzi, giocano sui toni del giallo e dell'azzurro chiaro. Le rifiniture sono color oro e le decorazioni hanno forme geometriche.

Pioggia di like, "ma dorme sul divano" e "sembra un museo"

Una pioggia di commenti ha accompagnato la pubblicazione della foto, compresi i complimenti di volti tv come la conduttrice Simona Ventura, che la trova a dir poco irresistibile. "La camera di Leo è grande come tutta casa mia" è invece il commento più ricorrente. E ancora si sprecano i "bellissima" e "I love it".

Ma non manca anche qualche critica. Su tutte, un interrogativo: "Ma il bambino dorme sul divano?". E poi: "Mah insomma per un bambino così piccolo mi pare un attimo impegnativa.. tendaggi,cuscini, piena di spigoli .. ma poi tutti sti divanetti?"; "troppa stoffa, troppa polvere sopra ai baldacchini"; per qualcuno è troppo austera: "Più che una cameretta da bambini sembra una stanza di un museo", "il tappeto è l'unica cosa che fa pensare sia una cameretta da bimbi...posso dirlo?".

Anche se il vero interrogativo, a questo punto, resta: "Come sarà allora la cameretta della bambina?". Già perché Chiara è incinta del secondo figlio, che nascerà a breve. Sarà una femminuccia, ancora ignoto il nome scelto da lei e dal marito Fedez, sposi dal 2018: la coppia ha già deciso come si chiamerà la baby Ferragni, ma per ora preferisce tenere per sé il segreto, al riparo delle (lussuosissime) mura domestiche.

In basso, foto e video della nuova cameretta di Leone Ferragni