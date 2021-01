Il Capodanno 2021 dei protagonisti di ‘Uomini e Donne’ tra vacanze e famiglia

C'è chi è "fuggito" appena in tempo e ha deciso di trascorre il Capodanno in montagna e chi invece sta allestendo casa per salutare il 2020 in famiglia. I primi scatti di fine anno arrivano da una delle coppie (oramai ex) nate a Uomini e donne: Giulia De Lellis ed Andrea Damante.

Dopo l'ultima rottura (definitiva, pare) i due hanno presto voltato pagina ed hanno postato una serie di scatti sui social in compagnia dei nuovi partner: Carlo Gussa per la De Lellis ed Elisa Visari per l'ex tronista. Damante e fidanzata hanno scelto Arabba mentre Gussa-De Lellis si trovano a St. Moritz con gli amici più stretti.

Capodanno in famiglia invece per Beatrice Valli e Marco Fantini. L'influencer ha mostrato nelle Ig stories la sorpresa che il suo uomo le ha preparato un allestimento particolare sul terrazzo di casa che darà il benvenuto al nuovo anno.

Tra le coppie scoppiate di Uomini e donne ci sono poi Nilufa Addati e Giordano Mazzocchi. L'influencer di madre persiana ha deciso di trascorrere la fine dell'anno circondata dall'affetto della famiglia, a Napoli, e delle amiche del cuore mentre sul suo ex dai social non è trapelato nulla in più se non che in questi giorni è sceso in Abbruzzo dai genitori e si presume quindi che possa trascorrere lì la fine dell'anno.

Capodanno at home, ma in love, anche per gli amatissimi Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli che fanno coppia fissa (dopo essersi scelti a Uomini e donne) da un anno e convivono a casa di lui, a Bologna.