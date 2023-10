"Ho rischiato di perdere il mio seno sinistro": Carla Bruni parla per la prima volta del cancro

Ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno e quest'anno, proprio in questo mese così importante Carla Bruni ha scelto, dopo quattro anni di silenzio, di raccontare quanto la mammografia, ripetuta a cadenza annuale, le abbia cambiato la vita. "4 anni fa mi è stato diagnosticato un cancro al seno. Intervento chirurgico, radioterapia, terapia ormonale, seguo il solito percorso per curare questo tipo di tumore", questo scrive in francese su grandi fogli che ad uno ad uno lascia cadere a terra nel video che ha condiviso sui social (in collaborazione con L’Institut du Sein Paris - Cancérologie). È la stessa Bruni a proporre poi il testo tradotto in inglese e in italiano così che possa raggiungere senza barriere linguistiche tutti i suoi follower.

La top model torinese, che vive a Parigi ormai da anni, oggi ha 55 anni, ha un figlio di 22 anni, Aurélien (avuto nel 2001 da Raphael Enthoven) e dal 2008 è sposata con l'ex presidente della Francia Nicolas Sarkozy. Nel suo racconto Carla spiega di essere stata fortunata: "Ma ho avuto fortuna: il mio cancro non era ancora aggressivo. Perché questo cancro non era aggressivo? Semplicemente perché non ha avuto il tempo di diventarlo... Infatti ogni anno, nella stessa data, faccio una mammografia". Ed ecco che sottolinea l'importanza della prevenzione: "Se non avessi fatto questa mammografia ogni anno, oggi non avrei più il mio seno sinistro".

"Se faccio questo post non è per raccontarvi della mia vita - aggiunge Bruni -, dei dettagli della mia salute ed ho esitato a lungo prima di parlare. Se vi scrivo queste parole è per trasmettervi un solo messaggio. Ma un messaggio fondamentale per tutte le donne che mi leggeranno: fate le vostre mammografie. Fatele ogni anno. Le vostre vite dipendono da questo".