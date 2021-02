Furto in casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Scarti della società ci hanno rubato di tutto”

Furto in casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Sabato scorso la coppia ha ritrovato a soqquadro la propria abitazione di Milano, da cui i ladri hanno portato via “di tutto e di più”. A raccontare la disavventura è stato lo stesso Moser poche ore fa, attraverso una storia Instagram con cui ha condiviso l’amarezza per l’accaduto.

Ladri in casa di Cecilia e Ignazio: il racconto

“Degli scarti della società sono entrati in casa nostra ribaltando casa e rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari”, si legge nello sfogo affidato ai social da Ignazio Moser: “Sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere, per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga”.

Ignazio Moser non ha specificato cosa sia stato portato via dalla casa che condivide con la compagna, ma è chiaro che, al di là del valore della refurtiva, il danno maggiore è arrivato dal gesto di vedere la propria abitazione così sconvolta. Al momento nessun commento è arrivato da parte di Cecilia Rodriguez che convive con il ciclista da circa tre anni. La coppia si è riunita dopo la crisi della scorsa estate che li ha portati ad allontanarsi per un breve periodo.