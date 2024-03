Cesare Cremonini compie 44 anni, gli auguri di Giorgia Cardinaletti e la serata romantica

Una dedica un po' alla Marilyn Monroe per il suo 'Mr President'. Giorgia Cardinaletti fa uno strappo alla regola per il compleanno di Cesare Cremonini - che non compare mai sul suo profilo social (e viceversa) - e condivide una foto della loro serata romantica per festeggiare i 44 anni del cantante.

"Happy birthday" scrive tra le storie Instagram, con un bel cuore rosso, insieme allo scatto fatto a uno dei piatti della loro cena speciale: un risotto con tartare di gambero e stracciatella. I due, che ormai fanno coppia da un anno, hanno festeggiato a lume di candela e regalato un piccolo assaggio ai follower. Nessuna foto, invece, sul profilo di Cremonini, che ha preferito tenere per sé un momento così intimo. Il loro essere così sfuggenti infiamma i paparazzi, che farebbero carte false per immortalarli insieme. Le loro uniche foto sono uscite l'estate scorsa, in vacanza in barca.

La giornalista del Tg1, però, inizia a cedere e non solo sui social. Giorni fa, infatti, ospite del programma di Riccardo Rossi, "I vinili di...", si è lasciata sfuggire il nome di Cesare Cremonini mentre raccontava un recente viaggio a Londra. Del resto, si sa, l'amore è impossibile da tenere nascosto a lungo.