Cesare Cremonini, la ex Martina Maggiore pubblica le foto insieme: "Anni pieni d'amore"

Un anno fa la fine della storia tra Cesare Cremonini e Martina Maggiore veniva ufficializzata non senza accenni di risentimento. "Io e Cesare non stiamo più insieme da mesi ormai. Abbiamo deciso di non sentirci al momento, quindi non so dove sia", scriveva lei ai follower a cui precisava come, nonostante tutto, l'ex fidanzato restasse per sempre una delle persone più importanti della sua vita. "Probabilmente lo amerò per sempre. È stata una relazione lunga e importante, ma che purtroppo mi ha ferita molto" diceva allora Maggiore che nelle scorse ore è tornata a ribadire in qualche modo lo stesso concetto, per quanto di tempo ne sia passato e lui sia attualmente impegnato con la giornalista Giorgia Cardinaletti.

Martina Maggiore ha voluto includere proprio Cremonini in una serie di ricordi tra i più importanti degli ultimi tempi. "È stato un film. Gli anni più importanti e incisivi della mia vita. Anni pieni di amore, di felicità, di dolore e infine di rinascita. Grazie a tutte le persone che ne hanno fatto parte" ha scritto la giovane originaria di Rimini per descrivere le numerose stories che la ritraggono insieme agli amici in vacanza e, appunto, anche con Cesare Cremonini che a lei dedicò la canzone Giovane stupida e che, evidentemente, davvero resta protagonista di un passato indimenticabile.