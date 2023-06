Chi è Luis Sal, ex amico e socio di Fedez: età, lavoro, vita privata e fidanzata

Chi è Luis Sal? Il suo nome è ormai in tendenza su Twitter, per via della lite col più famoso Fedez, ma non tutto il pubblico generalista sa di chi stiamo parlando. Se infatti i più giovani lo conoscono per via del popolatissimo canale aperto su YouTube nel 2009, agli over 40 il suo volto suonerà nuovo.

Età e lavoro

Classe 1997, bolognese, Luis Sal, è un content creator e Youtuber. Suo padre è argentino, la madre è bolognese. Ha due fratelli maggiori. Dopo gli studi al liceo artistico e il perfezionamento della lingua inglese in America, prova ad accedere alla facoltà di economia, ma senza successo: dopo una breve esperienza da barista, decide di aprire il canale Youtube che lo porterà al successo. Oggi conta 1.79 milioni di iscritti, mentre su Instagram a seguirlo sono oltre due milioni di persone. Per qualche tempo ha fatto credere che il suo nome fosse Sergio Lerme e il suo pseudonimo Luis Sal, in realtà era il contrario: il vero nome è Luis Sal. Chi lo segue fa parte del "Luismo", termine che ha coniato a indicare i suoi fan. Proprio così si chiama uno dei libri che ha pubblicato.

Il podcast con Fedez e la lite. La partecipazione a Celebrity Hunted

In ambito generalista la fama è arrivata con la collaborazione con Fedez, insieme al quale, nel 2019, ha partecipato al talent show di Prime Celebrity Hunted. Con Federico ha condotto per diversi anni il podcast Muschio Selvaggio, andato in onda su YouTube e, nel periodo del festival di Sanremo, anche su Rai Due. Proprio il podcast però è stato motivo di lite tra i due: come spiegato in un video pubblicato nelle ultime ore, le divergenze di vedute tra i due li avrebbero portati a divorziare professionalmente. Al podcast prendeva parte anche Martin, fratello di Luis e coconduttore.

La manganellata agli scontri di Parigi

Di recente a diventare virale è stato un video ironico in cui si immortalava a Parigi, città all'epoca consumata da scontri e proteste contro la riforma delle pensioni, mentre addentava sereno un croissant. E proprio lì, nel bel mezzo della confusione di piazza, Luis si è registrato palesando l'intento di voler scoprire quali siano i migliori croissant della città. "Ciao, mi chiamo Luis e oggi sono a Parigi per provare i cinque migliori croissant. Vedremo quale sarà il migliore", ha detto in apertura del filmato, beccandosi un manganello. Un modo surreale per sfottere la situazione nonché i food influencer.

La vita privata

Luis Sal è fidanzato con Marta Fasciani, 25 anni, studentessa all'Università dell'Aquila. La conoscenza sarebbe cominciata online. L'ufficializzazione è di febbraio.

Il profilo Instagram