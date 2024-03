Chiara Ferragni, i suoi amici si espongono e la difendono: il botta e risposta sui social

Per impegni di lavoro Chiara Ferragni è volata a New York e proprio dalla Grande Mela ha pubblicato un video in cui parla della copertina del settimanale L'Espresso, in cui è stata trasformata in Joker.

"Sono giornate veramente difficili per una quantità di ragioni diverse, ma mi aiutate tantissimo, mi state sempre vicino e questa cosa non passa inosservata. Grazie perché anche nei momenti più duri ci siete e questo per me è importantissimo", ha detto l'imprenditrice rivolgendosi ai fan che non hanno mai smesso di supportarla.

La trasformazioni Chiara-Joker ha fatto molto parlare e sotto al post di Trash Italiano è andato in scena un vero e proprio scontro tra due amici di Ferragni e la modella Chiara Scelsi. La 27enne ha scritto: "È la più bella cover mai fatta". Al suo commento, probabilmente, aveva messo mi piace Veronica Ferraro, una delle migliori amiche di Ferragni. "Veronica che metti i like agli insulti così beceri sulla droga, forse è meglio che ti guardi un po' gli amici che frequenti... Non sono tutti santi", ha scritto ancora Scelsi. "Poveretta - ha risposto Ferraro - sei qui a gioire per questo mentre fino a qualche mese fa le leccavi il culo in dm come se non ci fosse un domani".

Amore io so bene cose scrivevo a lei, dato che oltre a cose di mer*a come queste, aveva fatto a mio parere anche tante cose belle e mi son sempre sentita di dirlo. Questa ultima delle truffe ha un po' magari fatto trapelare una vera sua personalità, diversa da ciò che voleva mostrare. E poi vabbè molte volte son stata costretta da terzi a dover mantenere dei rapporti con lei". Finito il botta e risposta con Ferraro, che adesso però non si trova più (le due devono aver cancellato i commenti, ma l'esperta di gossip, Deianira Marzano, ha pubblicato tutto nelle sue stories), è iniziato quello con Manuele Mameli, il truccatore di Ferragni.

"Mamma mia tu non sai quanto a me sembra che gliel'hai fatto tu il trucco da pagliaccio", scrive la modella taggando Mameli. Il make up artist si è trovato costretto a rispondere: "Mi fai tenerezza". E lo scambio si è interrotto così.