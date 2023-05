Chiara Ferragni compie 36 anni: i regali dei figli e le nostalgiche foto (con dedica a se stessa)

Oggi Chiara Ferragni compie 36 anni e già dalle prime ore del giorno sui social scorrono per lei messaggi di auguri. Per l'imprenditrice digitale seguita da milioni di follower i festeggiamenti sono iniziati già nel weekend, con le persone più care che lo hanno trascorso con lei in una suggestiva location a poche ore da Milano. Un post ha raccolto i momenti più significativi: "Un sabato ben speso" ha scritto Chiara a corredo delle foto. A quelle recentissime hanno poi fatto seguito immagini decisamente più datate che la mostrano bambina, festeggiata nei vari compleanni: "Sto cercando di rendere orgogliosa questa ragazza del 1987" è l'autodedica che ha accompagnato la nostalgica raccolta, subito travolta dall'affetto di migliaia di utenti che da, mamma Marina Di Guardo a Sabrina Ferilli, da Elisabetta Gregoraci a Giovanna Civitillo, hanno avuto per lei un pensiero.

Pensiero palesato pubblicamente anche dal marito con un post pieno d'amore che in pochi minuti ha conquistato oltre 300mila like. E dolcissimi sin dal mattino sono stati anche Leone e Vittoria, ripresi nel gesto tenerissimo di mostrare alla loro mamma il loro regalo per lei: due quadretti colorati recanti la scritta "Auguri Mamma" e i sorrisi di chi è pronto per festeggiarla nel corso della giornata.