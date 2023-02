Chiara Ferragni mano nella mano con Fedez: pace fatta dopo la crisi

Pace fatta tra Chiara Ferragni e Fedez: con una foto condivisa dall'imprenditrice digitale e postata anche nelle storie Instagram del rapper, la coppia più mediatica del momento ha annunciato la fine della crisi che per giorni ha tenuto banco sui social. La mano di lei che tiene stretta quella del marito: questo lo scatto, senza ulteriori commenti, che ha rilanciato il nome di Fedez in alto tra le tendenze in una giornata segnata dal botta e risposta con Selvaggia Lucarelli e le scuse pubbliche per la balbuzie che, da qualche giorno, condiziona l'artista.

L'immagine rappresentativa della tanto attesa riappacificazione è arrivata poco dopo quella in cui i Ferragnez comparivano sorridenti durante un aperitivo 'tete a tete' al Casa Cipriani di Milano. Nello scoop di Alberto Dandolo Chiara Ferragni appariva serena, stato d'animo che allontana definitivamente tutte le tensioni di cui si è tanto discusso nei giorni scorsi, da quando l'esperienza di entrambi al Festival di Sanremo sembrava aver messo a dura prova il matrimonio. Separati in casa, lui a dormire sul divano e alla ricerca di qualcuno che lo ospitasse in un momento così pesante: tanto si è ipotizzato sui due dopo il cambio repentino di vita delle ultime settimane, ma al momento nessuna dichiarazione è arrivata per chiarire come siano andate davvero le cose. Per ora basta una foto a scongiurare la fine della loro storia, simbolo di una tenerezza tra marito e moglie che non si vedeva da tempo.