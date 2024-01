Chiara Nasti incinta, la super festa per scoprire il sesso: il video

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni presto diventeranno genitori bis. Marito e moglie hanno organizzato un super party per scoprire, e svelare ad amici e parenti, il sesso del futuro bebè. Un breve video del party è stato pubblicato da Nasti sui social e in molti hanno commentato porgendo le loro congratulazioni.

Chiara e Mattia presto avranno una bambina e solo pochi giorni fa Nasti aveva rivelato che vorrebbe chiamarla "Barbie, ma nessuno me l'approva". "It's a girl, quanto siamo felici!", hanno scritto i due a corredo del video in cui un grande pacco regalo si apre ed escono palloncini bianchi illuminati dalle luci rosa. Se anche la festa è stata sfarzosa non potrà mai competere con quella organizzata quando era incinta di Thiago, quando la coppia aveva affittato lo stadio Olimpico.

"Io penso sia un altro maschietto. La cosa più importante di tutte, inutile specificare, è la salute. Ma mi auguro che sia una femminuccia, ora lo sto desiderando tanto", aveva raccontato ai suoi follower poche ore prima della festa.

A rivelare che Chiara Nasti era di nuovo incinta è stato Mattia Zaccagni che, in occasione del derby Roma-Lazio, dopo il suo goal ha esultato mettendo il pallone sotto la sua maglietta.