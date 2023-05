Morto Enrico Oldoini, la foto ricordo di Christian De Sica: "Riposa in pace"

La notizia della morte del regista e sceneggiatore Enrico Oldoini è arrivata anche in diretta tv ieri, durante la cerimonia per la consegna dei premi David di Donatello. L'annuncio di Carlo Conti è stato accolto dal pubblico presente nello studio di Cinecittà con un applauso, omaggio all'uomo e al professionista che nella sua carriera ha firmato grandi lavori televisivi e cinematografici.

Oldoini è stato l'ideatore della fortunata serie tv della Rai Don Matteo, ha diretto la prima stagione di Un passo dal cielo, Dio vede e provvede, A casa di Anna, Capri, Il restauratore, Provaci ancora prof sesta stagione. Per il cinema, ha firmato le regie dei film Cuori nella tormenta, Lui è peggio di me, Una botta di vita, Vacanze di Natale del 1990 e 1991, Miracolo italiano, La fidanzata di papà, I mostri oggi, solo per citarne alcuni.

Tanti i grandi attori che hanno lavorato con lui, come Christian De Sica che da lui è stato diretto nei due film cult Vacanze di Natale del 1990 e del 1991. E proprio per esprimere il suo cordoglio per la scomparsa del regista, l'attore romano ha scelto una nostalgica foto in bianco e nero che lo mostra sorridente accanto a lui e al collega Lino Banfi: "Ciao Enrico, riposa in pace", le sue parole.