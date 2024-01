Clizia Incorvaia svela la data delle nozze. Poi le lacrime per il tumore di Eleonora Giorgi

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono stati ospiti a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin dove hanno raccontato quanto manca alle loro nozze svelando la data esatta di quel tanto atteso matrimonio che, finlamente, celebreranno. Una notizia svelata con un mega spoiler da parte di Barbara Palombelli a Forum lo scorso ottobre e poi confermata con un anello di fidanzamento mostrato sui social proprio questo gennaio 2024. Dopo 3 anni di fidanzamento e un bambino di quasi due anni, Gabriele - nato lo scorso 19 febbraio 2022 - è arrivata, quindi, la proposta di matrimonio che sugellerà l'amore tra questi due ragazzi sempre più innamorati.

"Sono molto emozionata - ha esordito Clizia appena entrata nello studio di Verissimo -. È stato tutto molto magico. Non che l'amore sia racchiuso nell'anello perché non aspettavo la proposta di matrimonio canonica. Ci eravamo detti che ci saremmo sposati e da parte sua non mi sarei mai aspettata cose plateali anche se a me piacciono. La proposta è arrivata il 31 dicembre, a Capodanno, con il piccolo Gabriele che mi ha portato l'anello e mi sono commossa. Noi donne sogniamo questo momento, anche le più ciniche e a mezzanotte ha anche nevicato, la magia dell'universo".

Quando si sposano Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Ma quando si sposano Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro? A svelarlo sono stati i due annunciando la data esatta del matrimonio che è fissata per l'11 ottobre del 2024 in Campania. "Ho scelto questo posto perché volevo che fosse a metà tra le città delle nostre famiglie", ha detto Clizia per poi aggiungere -. Ottobre è il nostro mese, siamo tutti e due dei bilanciani - ha detto Clizia prima di svelare dettagli inediti sul matrimonio -. Sarà tutto magico con un'atmosfera boho chic. Io ho già organizzato tutto. Ci sarà un'atmosfera trasognata con un centinaio di invitati".

"Fosse stato per me avrei fatto una decina di invitati - ha ironizzato Paolo per svelare come sta sua mamma Eleonora Giorgi, malata di tumore.

Come sta Eleonora Giorgi, le parole di Paolo Ciavarro

"Anche se mamma sta male abbiamo deciso di procedere perché volevo che lei ci fosse - ha detto Paolo Ciavarro -. Mia mamma alterna giornate in cui sta abbastanza bene ad altre molto più difficili però non ha mai perso l'atteggiamento positivo e soprattutto non ha mai perso il sorriso e questo, per me che sono suo figlio, è un grandissimo insegnamento. Lei sta continuando a dare una lezione ai suoi figli e di questo la ringrazio".

Clizia, commossa, ha anche svelato che Paolo quando ha scoperto della malattia di sua mamma non glielo ha detto subito per lasciarle vivere la magia della prova dell'abito da sposa come avrebbe meritato.