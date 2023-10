Sophie Codegoni annuncia la rottura con Basciano: il padre e manager di lui invitano al silenzio

Lei parla di cose gravi alla base della rottura, l'ex "suocero" invita al silenzio e il manager di lui lancia una frecciatina: "Il tempo è galantuomo". Cosa è successo realmente tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Da giorni i followers tenevano monitorati i due oramai ex innamorati perchè non si parlava d'altro che di una rottura in corso e il messaggio condiviso via social dall'ex tronista nelle scorse ore è arrivato come una doccia fredda.

A poche ore dall'annuncio di Sophie Codegoni, Benjy Costantino, manager di lui è intervenuto con una storia dove dichiara: “Abbiate rispetto per un momento così delicato!! Il tempo è galantuomo, sempre…”, lasciando intendere che (forse) non sono completamente imputabili a Basciano le "colpe" della fine di un rapporto che aveva fatto sognare migliaia di followers. A ruota arriva il messaggio del padre di lui, Beppe Basciano, che invita al silenzio “da parte di tutti, le polemiche di chi ha ragione o torto non servono. Grazie”, si legge nel post pubblicato sui social.

In tutto questo, l'unico a tacere è Alessandro Basciano che da giorni non interviene via social.

Sarà davvero insanabile questa crisi o c'è margine di ripresa? La coppia non è nuova a momenti di down però c'è da dire che l'escalation di momenti positivi vissuti dai due, culminati con la nascita della piccola Celine Blue tutto facevano pensare tranne che ad un addio così "veloce", a pochi mesi dalla nascita della piccola.

L'amico dei due, Amedeo Venza, che proprio alcuni giorni fa aveva confermato la maretta, dopo l'annuncio di Sophie scrive sui social: "Volevo chiedervi la cortesia di non scrivermi niente, di non girarmi altre cose perchè sono tanto, tantissimo dispiaciuto per la fine di questa storia...ho sognato e gioito insieme a voi quando è nata la coppia e quando hanno raggiunto traguardi bellissimo fino all'arrivo della dolce e splendita Celine...questa sera con grande rammarico accettiamo questa decisione e chiedeo a tutto il fandom che io ho adorato e amerò sempre di non scagliarvi contro nessuno! Sophie ha scritto quel post e avrà i suoi motivi e per me resta una grande e straordinaria mamma! Grazie a tutti! E voi due resterete sempre i miei Basciagoni".