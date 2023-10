Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la crisi non rientra: parla l'amico

Lei che si mostra senza l'anello di fidanzaento, lui che sparisce dalla vita social della fidanzata, il trasloco...cosa sta accadendo tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? I primi alert di una crisi in corso sono arrivati dai social il mese scorso e, ad oggi, la cosa non sembra per nulla superata. Nonostante i due abbiano cercato di soffocare i rumors con delle mezze dichiarazioni d'amore il problema sembra sussistere.

Ad alimentare il gossip sono poi le dichiarazioni dell'amico Amedeo Venza che, intervenuto nella rubrica Chit e Chat organizzata sul profilo Instagram Sdl.Tv. L'esperto di gossip ha infatti confermato che la coppia sta vivendo un momento difficile ma sembra convinto che la maretta possa risolversi con un happy end.

"Tutte le coppie vivono una crisi - ha sottolineato Venza - L’importante è recuperare, sempre se si può recuperare". Probabilmente l'arrivo della piccola Celine Blue ha rotto un po' gli equilibri della coppia e i due sono arrivati allo scontro.

Non è la prima volta che si parla di crisi tra i due. Conosciutisi all'interno del Grande fratello Vip, una volta usciti dalla casa più spiata d'Italia, sono presto andati a convivere mostrandosi molto complici ed affiatati. Da lì a poco è arrivata la (discussa) proposta di matrimonio sul red carpet, quindi l'arrivo della bimba, il trasferimento a Roma, la casa...ed un finale ancora da scrivere.