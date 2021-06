Cristel Carrisi incinta, Al Bano conferma la dolce attesa e svela il sesso del bebè

Dopo l’indiscrezione, la conferma: Cristel Carrisi è incinta. La dolce attesa della figlia di Al Bano e Romina Power è stata commentata dal cantante che ha aggiunto dettagli ai primi rumors che nulla dicevano circa il sesso del bebè e il mese di gravidanza della 35enne.

Intervistato da Di Più, Al Bano ha così rivelato che sarà un’altra femminuccia ad allargare la cerchia di nipoti, composta al momento da Kai (3 anni) e da Cassia Ylenia (2) entrambi figli di Cristel e del genero Davor Luksic con cui è sposata dal 2016. I nonni Al Bano e Romina hanno appreso la bella notizia a Pasqua, quando Cristel e il marito sono rientrati in Italia da Zagabria, in Croazia, dove la coppie vive stabilmente: "Mia figlia era già in attesa, bellissima", il suo commento. La bambina nascerà a settembre e, almeno per ora, resta top secret il nome scelto dai genitori.

Cristel Carrisi incinta, l’ipotesi sul nome della bimba

Le ipotesi sul nome della piccola, tuttavia, circolano già da ora, dirette verso la possibilità che sia un omaggio alla zia Taryn, sorella di Romina Power scomparsa un anno fa, e restando così nel filone dei nomi famigliari cari alla futura mamma: il primogenito di Cristel, infatti, ha come secondo nome quello del nonno, l’attore Tyrone Power, mentre per la secondogenita ha scelto il nome della sorella maggiore Ylenia.

Nel frattempo Cristel, da tempo fuori dal mondo dello spettacolo, sta portando avanti gli studi universitari per conseguire una laurea in Letteratura ad Harvard.