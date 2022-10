Cristiana Capotondi, le prime foto da neo-mamma con la piccola Anna

Nelle ultime settimane si parlato molto della gravidanza di Cristiana Capotondi. L?attrice attraverso un comunicato ha annunciato la nascita della primogenita Anna, comunicando al contempo la fine della relazione con Andrea Pezzi, specificando che non è lui il padre della bambina.

Cristiana Capotondi mamma

Una notizia che ha fatto discutere. Nel frattempo messe a tacere le malelingue arrivano le prime immagini della 42enne negli inediti panni di mamma. La Capotondi è stata pizzicata da "Diva e Donna" a spasso per Milano con la piccola Anna. Cristiana indossa una maglietta a righe, blazer blu e pantaloni bianchi, borsa a tracolla da pratica neo-mamma.

Ad attirare tutte le attenzioni però è la neonata, Anna sfoggia una tutina rosa con il suo nome ricamato, calzetti blu en pendant con l?outfit della mamma. L?attrice stringe a sé la piccola con gli occhi pieni di amore e si ferma in un locale per allattarla. La Capotondi appare più felice e serena che mai con Anna tra le braccia.

Il rapporto con Andrea Pezzi

L?attrice per le strade di Milano appare sola. La donna ha portato avanti la gravidanza da futura mamma single, ma ha potuto contare su una presenza importante in questi mesi. E? l?ex Andrea Pezzi, che nonostante la fine della relazione con Cristiana ha deciso di starle accanto in questo particolare periodo. ?Io e Andrea siamo separati da più di un anno e mezzo, ma gli ho chiesto di starmi accanto per la nascita della mia bimba?, ha dichiarato l'attrice all?Ansa.

Il conduttore televisivo, nonostante la fine del loro amore durato 15 anni, ha deciso infatti di sostenere l'ex compagna durante la crescita della piccola, frutto di una relazione avuta con un altro uomo. ?Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un'altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi. Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate?, confessa l'attrice.