Cristina Marino torna in video dopo il parto: "Ci sono state più complicazioni del previsto, ma stiamo bene"

Il 16 febbraio scorso Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati genitori per la seconda volta. Noè Roberto Argentero è il nome scelto per il piccolo, nato a quasi tre anni di distanza dalla primogenita Nina Speranza. La coppia ha condiviso la gioia sui social prima attraverso una foto in bianco e nero che ha mostrato il braccino del neonato e poi con quella dei fiori e dei bellissimi festoni che hanno abbellito la loro casa. Ma oltre a qualche aggiornamento arrivato con gli scatti della nuova quotidianità, la coppia non ha aggiunto altri dettagli sul periodo successivo alla nascita di Noè, preferendo vivere riservatamente questi giorni come nello stile che la contraddistingue.

Cristina Marino sui social dopo il parto

Oggi, però, Cristina Marino è tornata a mostrarsi in video come non accadeva da tempo. L'attrice ha spiegato ai follower come in questo momento lei e il marito Luca Argentero preferiscano vivere in famiglia la nascita di Noè, accennando solo a delle complicazioni inaspettate fortunatamente passate del tutto. "Vi racconterò, forse non lo farò mai... Sono le prime storie che faccio post parto" ha esordito: "Fisicamente ci sono state un po' più di complicazioni rispetto a quanto previsto, ma stiamo bene. Sono molto felice, è un momento di grande gioia e amore che è anche il motivo per cui sono stata latitante. Perché avevamo bisogno - abbiamo bisogno - di goderci questo momento e di stare concentrati su quella che è la realtà". Infine: "Grazie per le cose belle che ci avete scritto", ha aggiunto: "Se mi vedete latitante sto bene abbiamo solo voglia di goderci questo momento pieno d'amore".

Di seguito la storia Instagram di Cristina Marino