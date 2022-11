Diletta Leotta e Loris Karius innamoratissimi (e arrivano anche le presentazioni in famiglia), le foto

Sembra proprio che la relazione tra Diletta Leotta e Loris Karius stia andando a gonfie vele. I due neo-fidanzati, infatti, stanno facendo sul serio e dopo una vacanza a Miami tra coccole e baci appassionati in spiaggia, la conduttrice di Dazn e il portiere del Newcastle si sono spostati in Germania, Paese natale di lui non solo per trascorrere un po' di tempo insieme, godendo dell'atmosfera natalizia tedesca, ma anche per fare le cosiddette presentazioni in famiglia. Diletta, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram diverse stories dove si diverte, insieme al suo fidanzato, tra giri in bicicletta nei boschi, cibo tipico tedesco e i tradizionali mercatini di Natale alla scoperta della città dove, il giovane calciatore che ha fatto breccia nel suo cuore, è cresciuto. I due, innamoratissimi e con una fortissima intesa, si trovano nella regione del Baden-Württemberg, nella Germania sud-occidentale e sono pronti a fare il grande passo, quello di conoscere le reciproche famiglie e gli amici più cari.

Loris, infatti, ha voluto portare la conduttrice sportiva nella sua città d'origine per farla entrare ancora di più nella sua vita e farle conoscere il posto in cui è cresciuto e dove risiede, ancora oggi, la sua famiglia, la cittadina di Biberach an der Riß.

Se qualche settimana fa era stata Diletta a presentare a Loris sua madre Ofelia, a Milano, adesso Loris ha voluto ricambiare portandola nel suo mondo e dimostrando che, quello che sembrava solo un flirt, sembra dirigersi verso qualcosa di decisamente più serio.

Dopotutto che i due si piacessero molto è stato dimostrato dal fatto che entrambi hanno messo fine alle proprie relazioni per stare insieme. Lei ha detto addio al modello e velista Giacomo Cavalli dopo un anno e lui ha chiuso la frequentazione con l’influencer e modella tedesca Janine Wiggert.

Sarà forse Diletta la donna della sua vita? Staremo a vedere se, al di là delle presentazioni familiari, i due faranno ulteriori passi verso un futuro insieme.