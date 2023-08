Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo non si nascondono più: le bellissime foto che raccontano il loro amore

Non era più un segreto che Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo fossero una coppia, ma oggi, 28 agosto, in occasione del compleanno di lui, Elena ha condiviso alcune foto che i loro fan attendevano da settimane, o meglio mesi.

"La nostra barca non naviga, vola. Auguri amore mio", queste le parole d'auguri che sono anche una dichiarazione d'amore che la famosa ballerina ha deciso di scrivere a corredo di alcuni scatti dolcissimi che li ritraggono insieme. Abbracci, baci, ma anche balli e prese di danza: questa è stata la loro estate.

Sui social è la prima volta che si mostrano così tanto, ma dalle loro storie si era già capito che avessero trascorso molte settimane insieme. Il settimanale Chi, ad esempio, a fine giugno aveva pubblicato un servizio dedicato a loro mentre si trovavano a Capri. Lì, tra il sole e il mare si sono scambiati abbracci e baci, forse senza sapere di essere fotografati. I due - lei 32 e lui 27 anni, noto per il ruolo di Carmine in Mare Fuori - è ufficiale non si nascondono più.