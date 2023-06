Elena D'Amario paparazzata per le vie di Roma: con Caiazzo è al bacio

Mano nella mano per le vie di Roma, Elena D'Amario non si nasconde più, con Massimiliano Caiazzo, il Carmine di "Mare Fuori", è davvero amore. La giovane coppia è stata paparazzata nei giorni scorsi per le vie di Roma e ai riflettori hanno anche "concesso" un bacio.

Le foto di queste dolci effusioni di coppia sono state pubblicate dal settimanale Diva e Donna.

Questa è forse la prima volta che escono alla scoperto ma della loro storia se n'era parlato ampiamente soprattutto sul web. Il primo indizio era arrivato dai social, un video suTik-Tok li mostrava insieme e i sospetti sulla loro love story erano sempre più evidenti. Poi la presenza agli stessi eventi e lo scambio di commenti sotto un post pubblicato dalla ballerina che ha dato il la all'uscita allo scoperto dei due.