Elettra Lamborghini furiosa: "Cosa non si fa per qualche like, state fermi con quelle manine del ca**o"

Non nasconde la rabbia Elettra Lamborghini nello sfogo affidato alle storie Instagram contro chi avrebbe spoilerato la sua canzone. La cantante 29enne, già nota per brani come Musica (e il resto scompare) e Pistolero, si sta preparando per tornare con un nuovo progetto che, però, qualcuno avrebbe tentato di rovinare anticipandolo sui social. Nessun nome è stato fatto esplicitamente come responsabile del colpo basso che le è stato tirato, ma comunque il rancore del momento è ben evidente dai toni e dai termini decisamente coloriti usati per raccontare il fatto.

"Ma la gente che spoilera i pezzi altrui, ma ce la fate? Cosa non si fa per qualche like, state fermi con quelle manine del ca**o, non riuscite proprio a non pubblicare sui vostri profili Instagram, dai ma sparite va. Porca tr**a, ma veramente sti mitomani ecco perché voglio sempre la gente fuori dalle pa**e ai videoclip", ha scritto Elettra Lamborghini, facendo così riferimento a qualcuno che avrebbe preso parte al video del brano in questione.

Il momento difficile di Elettra Lamborghini

Sempre molto schietta e sincera, di recente Elettra Lamborghini ha raccontato il periodo non facile che sta affrontando. "Questo è un periodo brutto per me, sono triste e disillusa dalle persone" ha ammesso durante l'intervista ad Alessandro Cattelan precisando che i problemi non riguardano affatto la sua vita sentimentale che da tre anni procede serenamente accanto al marito, il deejay Afrojack. "Davvero è un periodaccio per me, ma mi sto facendo aiutare, sono in terapia. Ho già fatto due incontri. Sto facendo una terapia che lavora sui traumi e io credo di averne avuti tre. Due non te li racconto, ma uno è quello che non riesco a superare la morte della mia cavalla. L'avevo presa che avevo tre anni", ha spiegato la cantante senza aggiungere altro.