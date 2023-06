Elisabetta Canalis "sorprende" Maddalena Corvaglia: il gesto social dopo anni di distanza

Sono almeno quattro anni che Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno interrotto ogni tipo di rapporto. Lanciate da Striscia la Notizia più di vent'anni fa, tutt'ora le cronache mediatiche le ricordano come storiche veline del tg satirico che diede loro modo di approfondire una conoscenza poi diventata solida amicizia. E così è stato fino al 2019, quando, senza mai specificare i reali motivi del loro allontanamento, le due hanno messo la parola fine a un legame fino ad allora tanto profondo.

"Non dirò mai cos'è successo. Non la perdono, troppo grave per me" ha detto di recente Corvaglia in un'intervista che ha toccato anche il delicato argomento della distanza da Canalis. E ancora, qualche tempo prima: "Non abbiamo mai litigato, ma è inutile accanirsi nel voler prolungare un affetto" aveva precisato, sgomberando il campo dal gossip che parlava di una furiosa lite come inizio della fine. Dal canto suo, la modella sarda non è mai più tornata sul tema, bollato solo come "argomento delicato" nel 2019 e non commentato. Nelle scorse ore, però, proprio Canalis è stata autrice di un gesto social che pare sorprendente alla luce di tali trascorsi: nelle sue storie Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae proprio con Maddalena Corvaglia ai tempi della loro affiatata amicizia. Nessun commento, solo un emoji divertita a completare la condivisione. Che sia in atto un riavvicinamento? Chissà. Per ora da parte di Corvaglia nessun riferimento al gesto della "ex" amica, ma i fan della coppia delle storiche "veline" sperano in un ritorno di fiamma.