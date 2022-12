Elodie, le foto sexy non piacciono (più) ai fan: "Esagerata, non devi piacere perché fai vedere tet*e e cu*o"

È sempre stata amata da tutti, uomini e donne e non solo per il suo incredibile talento vocale ma anche per quel carattere forte, quella bellezza innegabile e quella sicurezza di sé che tutte vorrebbero avere. Stiamo parlando di Elodie, cantante, modella, attrice, una vera e propria artista poliedrica che ha sempre trovato l'approvazione dei suoi fan, almeno finora. Elodie, infatti, è appena finita al centro di alcune critiche per i suoi ultimi scatti osé che non sono stati presi proprio benissimo dai suoi fan ormai stanchi di vederla puntare sempre di più sul fisico che sul suo talento vocale.

Così, in risposta al suo ultimo post Instagram dove annunciava le nuove date del suo tour, in tantissimi hanno sferrato diverse frecciatine alla fidanzata di Andrea Iannone accusandola di essere arrivata a "vendere" un po' troppo il suo corpo per piacere agli altri.

"Esagerata", le ha scritto qualcuno, "Non devi piacere perché fai vedere tet*e o cu*o o pose osé, non devi mostrarti sempre nuda o volgare" è, invece, il commento di un altro folower e c'è anche chi la definisce "di cattivo gusto" o addirittura "da film porno" per l'ultima foto in cui la cantante romana si mostra con addosso solo una canotta attillatissima e semi-trasparente e un paio di slip.

C'è anche, però, chi continua ad amare Elodie per la sua bellezza definendola una "Dea". E voi, da che parte state?