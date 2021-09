Le voci di crisi sul matrimonio di Emanuele Filiberto e le parole della moglie Clotilde

È crisi tra Emenauele Filiberto di Savoia e la moglie Clotilde Corau? Le voci di corridoio si rincorrono come retroscena tanto che la 52enne decide di rompere il silenzio e fare chiarezza sulla situazione, pur lasciandosi andare a dichiarazioni sibilline.

Crisi di coppia?

Mentre Emanuele Filiberto preferisce mantenere un profilo riservato sul tema e dunque evita di lasciarsi andare a dichiarazioni, la storica compagna di vita si espone in un'intervista rilasciata alla rivista Oggi nel numero in edicola questa settimana. "Con Emanuele siamo diversi profondamente, ma allo stesso tempo siamo sinceramente uniti - dice - Abbiamo due figlie stupende e siamo una famiglia. Aiutarle a costruire un futuro è importantissimo per noi due. La vita non è una favola, ma una lotta".

Parole che lasciano intendere come il legame venga rinsaldato giorno dopo giorno nonostante le difficoltà che ogni coppia si trova a vivere. "Chi come noi vive nella realtà lo sa molto bene… - aggiunge Clotilde - L’amore in fondo è un continuo costruire attraverso il dialogo aperto, l’empatia, il dedicarsi reciprocamente, anche attraverso le differenze… Amo profondamente Emanuele e questo sarà per la vita!".

Il matrimonio tra Emanuele Filiberto e Clotilde

Emanuele Filiberto e Clotilde si sono sposati il 25 settembre 2003 a Roma, nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, già luogo del matrimonio del bisnonno paterno. La coppia ha due figlie, entrambe nate a Ginevra: Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria, classe 2003, nominata dal nonno principessa di Savoia, dopo 28 dicembre 2019 principessa di Carignano, marchesa d'Invrea; Luisa Giovanna Agata Gavina Bianca Maria, nata nel 2006, nominata dal nonno principessa di Savoia, dopo 28 dicembre 2019 principessa di Chieri, contessa di Salemi. Attualmente la famiglia vive a Monte Carlo, nel principato di Monaco, con parentesi ad Umbertide, in provincia di Perugia.

La vita professionale di Clotilde

Nell'intervista, Clotilde parla anche del suo lavoro di regista. "Ho appena terminato di girare La cour, Il cortile, è diretto da una giovane regista francese, Hafsia Herzi. Amo anche il teatro e da 11 anni salgo sul palcoscenico per raccontare Edith Piaf". E del suo impegno sociale, ora anche a favore dei diritti delle donne con Awid, fondazione sostenuta anche dall’Onu. "Ma ho in mente anche le italiane e le tante vite sconvolte dai femminicidi", conclude.