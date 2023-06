Emanuele Filiberto di Savoia: "Abdico in favore di mia figlia, farà meglio di me"

"Mi metterò da parte e farò passare avanti ancora una volta una donna, sono certo che farà meglio di me": così Emanuele Filiberto di Savoia, figlio di Vittorio Emanuele III e Marina Doria, ha risposto alla domanda posta nell'ambito di un'intervista al Corriere della Sera sull'effettiva intenzione di abdicare in favore della sua figlia primogenita. Nonostante in Italia la monarchia non abbia più alcun potere politico, i membri del casato che ha avuto Umberto II quale ultimo re d'Italia hanno mantenuto i loro titoli nobiliari che oggi Emanuele Filiberto ha spiegato di voler cedere a Vittoria, nata 19 anni fa dal matrimonio con Clotilde Courau.

"È stato mio padre a prendere questa decisione che io trovo molto giusta e moderna. Tra poco, in Europa, ci saranno più regine che re. Lo stanno capendo tutti, anche se un po'tardi, che l’intelligenza e la sensibilità delle donne al comando può essere meravigliosa. La Legge Salica è anacronistica, è depassè. Gli uomini non hanno nulla di più, semmai di meno" ha detto il principe definendosi femminista. Esaltando le figure donne della sua famiglia: "Credo veramente a ciò che ho detto. Partiamo dalla Regina Margherita che aprì la corte di Casa Savoia, organizzando eventi molto belli ha mondanizzato la monarchia" ha aggiunto: "La Regina Elena fu una donna di grande carità, quando ci fu il terribile terremoto di Messina si spese tantissimo aprendo un ospedale da campo dove lei per prima, come crocerossina, prestò servizio. Durante la Seconda Guerra Mondiale trasformò le stanze del Quirinale in un ospedale militare. Voglio ricordare anche la grande modernità di mia madre che è stata campionessa mondiale di sci d’acqua e che, quando eravamo in esilio, ci ha rappresentato in modo egregio".

Chi è Vittoria di Savoia, la figlia di Emanuele Filiberto

Vittoria di Savoia è la figlia di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau. Da quando nel 2020 è stata abolita la legge salica che impediva alle donne di ereditare la guida del casato, la ragazza è diventata la futura erede della famiglia dei re d'Italia. "Studia in Inghilterra, Storia dell'Arte e Scienze Politiche. È sensibile e intelligente, aperta. Ama molto il contatto umano, si preoccupa di ciò che vede intorno a lei. Appena è scoppiata la Guerra in Ucraina è immediatamente partita con la Croce Rossa per portare aiuti" ha detto di lei il padre che ha anche un'altra figlia, Luisa, di 16 anni.