Fabrizio Corona dà del "cog**one" a Gemitaiz, poi il rapper si scusa con la famiglia Berlusconi

"Gemitaiz sei un povero cog**one frustrato infelice e insoddisfatto della tua vita di me**a... Vuota come la tua testa. Rip", questo il commento di Fabrizio Corona contro il rapper che il 12 giugno, giorno della morte di Silvio Berlusconi, aveva commentato il decesso del leader di Forza Italia scrivendo "Alleluja" e poi invitando chiunque non trovasse la sua opinione condivisibile a "unfollowarlo".

Le parole e poi le scuse di Gemitaiz

Dopo aver condiviso alcune storie contro i messaggi di commiato verso Berlusconi Gamitaiz, nome d'arte di Davide De Luca, aggiunse: "Non perderò tempo a rispondere a nessuno. Non siete d’accordo? Unfollowate pure. Non lo trovate carino? Unfollowate pure. La libertà d’espressione è ancora in vigore. Il buonismo da 3 € qui non lo troverete. Quando insultai Salvini persi 6.000 follower, oggi saranno di più o di meno? Chi vincerà la Unfollow challenge? Vi auguro una buona giornata".

Dopo circa un giorno, e dopo che le sue parole sono rimbalzate di giornale in giornale e sito in sito, il rapper ha voluto porgere le sue scuse alla famiglia Berlusconi: "Sicuramente sono stato impulsivo e indelicato nella mia storia di ieri e me ne dispiaccio. È stata un'uscita che voleva essere sarcastica ma riflettendoci è stata insensibile, aldilà di quale sia la mia posizione. E me ne dispiaccio". Il rapper ha poi voluto specificare che lui non ha mai voluto finire al centro dell'attenzione: "Ci tengo anche a dire che non era certo mio interesse essere al centro dell'attenzione mediatica, a volte dimentico di essere un personaggio pubblico e mi scordo di mettere i filtri nel comunicare. In ogni caso accetto le conseguenze delle mie azioni qualunque esse siano, come è giusto che sia".