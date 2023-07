Facchinetti senza filtri sul tema molestie: "Quella volta mi fermai, anche se avevo gli ormoni a palla"

La cronaca continua a essere piena di donne vittime di violenze e molestie - soprattutto giovanissime - ormai una vera piaga sociale. Francesco Facchinetti tuona su Instagram, sottolineando la responsabilità delle famiglie: "Se i maschi si comportano in maniera errata nei confronti dell'universo femminile secondo voi di chi è la colpa? Dei genitori e dell'educazione che manca".

Il manager tira in ballo anche i social: "Oggi c'è questa necessità di voler condividere tutto con il cellulare, ma è una cosa sbagliata perché se condividi un contenuto privato intimo è come se dai in cibo la donna che ami. Il problema sta nell'educazione che manca. L'educazione dei genitori è fondamentale". E parla della sua esperienza: "Io ho fatto di tutto: per anni sono andato a letto la mattina alle 12, ho suonato e ho fatto il dj, mi sono trovato in situazioni pericolose. Da giovane ho provato anche delle droghe. Mi sono trovato ubriaco e nel posto sbagliato ma grazie all'educazione di mia mamma ho capito che stavo sbagliando. Voi genitori dovete spiegare che abusare della propria intimità è sbagliato - continua - e condividere un rapporto con una donna dopo che si è ubriachi è sbagliato. Tu, ragazzo, devi avere la testa per capire dove ca*** sei. Il rispetto altrui è una cosa fondamentale".

Facchinetti è un fiume in piena e racconta una cosa accaduta proprio a lui da giovanissimo: "Stavo con una ragazza che non aveva mai fatto l'amore con nessuno. Non ricordo se avevo 17, 18 o 19 anni. Avevamo la stessa età. Ci troviamo a dormire insieme, eravamo andati forse a Bergamo perché io dovevo fare un concerto. Quella sera ci ubriachiamo, succede - racconta l'ex dj Francesco - Ubriachi, forse così togliendo tutti i freni a mano che lei aveva, c'è stato un approccio. Ho capito che lei probabilmente si era anche ubriacata per la prima volta e mi sono bloccato, ho capito che non era la situazione giusta. Anche se ero giovane e avevo gli ormoni a palla, mi sono fermato. Fermato". Su questo punto insiste: "Insegnate ai vostri figli che ci sono dei limiti. Questi limiti vanno rispettati o fai male e ti fai male". Infine ringrazia i suoi genitori per l'educazione ricevuta: "Ho capito che grazie all'educazione di mia madre, di mio padre, dei miei nonni, quando una cosa era sbagliata".