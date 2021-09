La verità sui rapporti tra Federica Panicucci e la "rivale" Simona Branchetti: parla lei

Tra i pettegolezzi dell'estate c'è senza dubbio la presunta rivalità tra Federico Panicucci, padrona di casa di Mattino 5, e Simona Branchetti, che ha occupato la stessa fascia oraria su Canale 5 col suo Morning News nel corso della bella stagione. E così, alla vigilia del ritorno in onda di Panicucci, Simona, anchor woman del Tg5, decide di rompere il silenzio sulla natura dei rapporti con la collega.

"Federica Panicucci e Francesco Vecchi? Non li ho in realtà né sentiti né visti, probabilmente anche perché, alzandomi presto, vado via prima dalla redazione", dice con classe Simona in un'intervista rilasciata al sito televisivo TvBlog, rimandando al mittente ogni veleno. "In questi giorni penso che loro abbiano orari diversi dai miei - aggiunge - Ognuno fa quello che si sente. Non ritengo che fosse necessario che si facessero sentire e onestamente non mi sono risentita per questo".

A far chiacchierare, in queste settimane, erano stati soprattutto gli ottimi risultati di ascolti collezionati da Simona che, secondo i maligni, avrebbero "ritardato" il ritorno in onda di Federica, facendola attendere più del previsto. Alla notizia dello slittamento Panicucci pare sia andata su tutte le furie: secondo un’indiscrezione di Dagospia, "sembrerebbe che la conduttrice non abbia gradito per niente il cambio di programmazione da parte dei vertici del Biscione, al punto che sarebbe stata colta da un mancamento alla notizia dello slittamento del suo talk show mattutino", ma va precisato che la notizia è stata prontamente smentita dalla stessa conduttrice.

Chi è Simona Branchetti, la carriera

Nata a Meldola, città in provincia di Forlì-Cesena, 45 anni fa, Simona Branchetti ha una laurea in giurisprudenza ed è giornalista professionista dal 2005. La gavetta passa attraverso programmi d'intrattenimento ad Odeon TV, Happy Channel, Tmc, Stream Tv. Poi il lavoro a Sky TG24 alla conduzione e la rubrica di approfondimento meteorologico Bel tempo si spera. Dall'ottobre 2007 è tra le conduttrici del TG5 su Canale 5, con promozione a Morning News, appunto. Legata dal 2017 all’avvocato Carlo Longari, è stata sposata con il conduttore enogastronomico di Linea Verde, Federico Quaranta. Non ha figli.