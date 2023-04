Federico Fashion Style, le nuove foto preoccupano i fan: "Sei troppo magro"

C'è preoccupazione per Federico Fashoin Style. Dopo le ultime foto che il parrucchiere delle vip ha condiviso su Instagram nuovi commenti hanno sottolineato l'estrema magrezza del professionista. Da settimane, ormai mesi, la preoccupazione intorno all'hair stylist è moltissima.

Tutto è iniziato con l'annuncio della separazione tra lui e la ex, Letizia Porcu. Da quel momento Federico ha iniziato a cambiare: ha perso moltissimi chili, non è mai stato chiaro se per scelta o come causa del periodo stressante che ha vissuto, e ha continuato a perderli.

Durante la sua vacanza a Sharm el Sheikh, nella quale si è messo anche in costume, in molti hanno notato quanto davvero fosse dimagrito e questo ha portato alcuni suoi follower a chiedersi se stesse male e soprattutto se stesse mangiando. Le medesime osservazioni si trovano anche sotto all'ultimo post di Federico: lui con in mano due cannoli siciliani mentre si trova, per lavoro, a Siracusa.

"Ma li stai mangiando davvero? Perché tutto sembra tranne questo", gli scrive qualcuno. "Però mangiarli non fare finta, sei troppo magro, quelli sono speciali", scrive qualcun altro e ancora "Invece di fare le foto è meglio che li mangi anche, prendi anche due spaghetti che ti fanno bene!". E qualcuno si spinge anche a scrivere che Federico è dimagrito troppo e che il suo iniziare a postare foto con il cibo non è un buon segno e potrebbe essere un segnale che sta sviluppando un disturbo dell'alimentazione.