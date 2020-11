Fedez e la Ferragni insieme per l'ecografia, mamme in rivolta: "Noi povere umane le visite da sole"

Mano nella mano, davanti all'ecografo, a guardare commossi la loro seconda figlia che nascerà tra qualche mese. Fedez e Chiara Ferragni, che sui social condividono quasi tutto della loro vita privata, hanno pubblicato anche questa emozionante foto, ma le critiche erano già dietro l'angolo.

Stavolta niente Codacons, a scagliarsi contro i Ferragnez sono decine di mamme indignate davanti allo scatto dei due famosi genitori, che avrebbero il privilegio - a differenza loro - di essere insieme durante una visita. A causa dell'emergenza coronavirus, infatti, molte strutture vietano ai papà di essere presenti alle visite, così come al momento del parto.

"Noi povere umane dobbiamo farci le visite da sole"

La prima a tuonare è una futura mamma: "Quello che mi fa particolarmente specie è che noi povere umane dobbiamo farci tutte le visite da sole. Entrare in ospedale da sole, farci 3/4 ore di travaglio da sole, e poi per le ultime spinte può finalmente entrare il papa, che può stare per le 2 ore successive al parto, farti visita per 1 ora il giorno dopo e poi niente fino alle dimissioni. Mi viene da pensare che la pandemia é riservata solo a noi poveri cristi!". Un commento piccato che fa il pieno di replice: "Qui in Sardegna i papà non li fanno entrare per niente - scrive un'altra futura mamma - Io partoriro a fine mese, tutte le visite sola e mi hanno già detto che i papà non possono entrare per niente all'ospedale, dunque il bambino lo prenderà in braccio quando esco". Qualcuna, invece, li difende: "Guarda che non è così per tutti,, dipende dai medici e dagli ospedali. Io ho fatto la gravidanza nel primo lockdown e non ho mai fatto una visita da sola e al parto era presente mio marito. Non giudicate subito Fedez e Chiara Ferragni solo perché sono famosi". Insomma, l'ennesima (inutile?) polemica.