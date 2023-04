Quando Fedez diceva: "Non andrò più a Dubai, ha i cadaveri sotto al tappeto". Ma oggi è lì in vacanza

Tra i giornalisti che più di tutti fanno notare l'incoerenza di Fedez e Chiara Ferragni, c'è Serena Mazzini, che negli ultimi mesi ha puntato spesso il dito sulla contraddittorietà della coppia di influencer. L'ultimo post di Serena, di professione digital strategist (ovvero professionista che si occupa di studiare le strategie social di influencer, creator e brand), riguarda proprio la lussuosa vacanza che il cantante e la moglie hanno organizzato a Dubai, negli Emirati Arabi. Sì perché, fa notare Mazzini, questo viaggio pasquale metterebbe in evidenza l'ipocrisia della coppia.

Nel dettaglio Mazzini condivide un vecchio spezzone di "Muschio Selvaggio", il podcast condotto da Fedez, in cui il rapper sostiene che non avrebbe mai più messo piede a Dubai. "Io sono contro Dubai", dice Luis Sal, amico ed ex partner professionale di Federico. E subito Fedez fa eco: "Io ci sono stato a Dubai, ho visto un video di Nova Lectio, uno Youtuber che fa divulgazione storica e politica, ed ho deciso che non ci vado più". "È una storia terribile quella di Dubai, è sfruttamento e schiavismo", sottolinea un ospite presente. E Fedez conclude: "Minchia, è Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto". Eppure in questi giorni è proprio lì, insieme alla moglie Chiara, ai figli Leone e Vittoria e ai suoi stessi genitori.

Ma Mazzini non si ferma qui ed anzi sottolinea come anche l'atteggiamento della stessa Chiara sia piuttosto incoerente. Da sempre paladina dei diritti Lgbt e della parità di genere, l'imprenditrice digitale "va poi a sponsorizzare i paesi in cui i diritti di cui parla sono pura utopia", sottolinea la digital strategist, che poi ricorda anche una shitstorm che toccò anche alla cantante Beyoncé, per le stesse ragioni.

I video

