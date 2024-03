Fedez: "Torno a Rozzano coi miei figli perché sappiano da dove vengo"

Fedez trasloca nel suo nuovissimo appartamento da 400 metri quadri in piazza Castello a Milano, ma resta forte il legame con le sue origini, con Rozzano, nell'estrema periferia sud di Milano, e la casa dov'è cresciuto con papà Franco e mamma Tatiana. Lì ci torna volentieri anche con i figli Leone e Vittoria, soprattutto ora che la separazione dall'ex moglie Chiara Ferragni pare non trovare svolta di riappacificazione. "Mi piace tornare nella mia vecchia casa con i miei figli: voglio che sappiano da dove vengo", ha raccontato il rapper al settimanale Oggi: "Qui ho tutta la mia famiglia: Leone e Vittoria incontrano i cugini, gli zii e i nonni". E adorano dormire nella ex cameretta del padre, nella villetta a schiera nel quartiere Valleambrosia dove vivono ancora i suoi genitori e dove ha sede la sua holding da 4 milioni di utile nel 2022, precisa il settimanale.

"Dopo il successo, la mia grande paura è stata quella di perdere di vista la persona che ero" ha aggiunto ancora Fedez che proprio a Rozzano due anni fa ha donato uno skatepark da 130 mila euro: "È un luogo con un forte bisogno sociale, serve riqualificazione, per questo ho fatto la donazione" ha spiegato.

La Ferrari di Fedez guidata da papà Franco

Intanto è delle scorse ore la novità di una Ferrari nuova di zecca acquistata da Fedez e mostrata ai follower. A bordo del bolide da 250mila euro, il padre Franco: "La guiderà più lui di me", dice il rapper; "Questo è poco ma sicuro" la risposta di papà ripreso mentre esce dal garage per un mini-collaudo. Per Fedez non è la prima Ferrari: era luglio 2022 quando Chiara Ferragni e Fedez condivisero sui social video e foto di una Ferrari ibrida che per la verità, come documentano alcuni video dell'epoca, il cantante guidava con una certa difficoltà. Oggi però la situazione famigliare è decisamente cambiata da allora.