Fedez e Chiara Ferragni, il retroscena: "bodyguard e tre tate così sono stati sempre lontani"

Prima il compleanno del 19 marzo di Leone, che ha compiuto 6 anni, poi quello di Vittoria, il 23. Mai prima d'ora Chiara Ferragni e Fedez erano stati così freddi in occasione delle feste dei figli. Lui adesso vive in un'altra casa, che forse ha comprato, lei si trova con la famiglia e i bimbi a Dubai. Una sorta di stop che sta permettendo a Fedez di traslocare nel nuovo appartamento e a Chiara di svagare la mente. Intanto spuntano sempre nuovi dettagli sui due party organizzati per i bimbi: "Chiara e Fedez sono arrivati separati, ciascuno con la propria famiglia e non si sono mai rivolti la parola. Con loro c'erano anche due bodyguard e tre tate". Una sorta di squadrone, di cui hanno fatto parte anche i familiari, organizzato per far vivere un compleanno sereno ai bambini e che permettesse un dialogo minimo tra i genitori. I due proprio come sono arrivati se ne sono andati: lei con la madre e i bambini, lui con la su assistente.

Sulla festa aleggia anche il dubbio di una lite: non è chiaro se a scontrarsi siano stati Federico e Chiara e se il rapper fosse arrabbiato con dei paparazzi. Ma in ogni ricostruzione c'è una costante: Tatiana, la madre del cantante, lo avrebbe inseguito e intimato a "smettere". Al momento dove stia la verità non è dato saperlo di certo c'è solo che la tensione tra i coniugi è altissima, Chiara forse starebbe provando a lanciare dei messaggi al marito, ma ormai il cantante sembra proiettato sulla vita da single.