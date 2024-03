Fedez ha comprato una nuova Ferrari (e ne va fiero): "Una bellezza, la prima in Italia". Ecco quanto costa

Fedez ha comprato un'altra "rossa". Il rapper svela su Instagram la sua nuova supercar: una Ferrari Roma Spider che in realtà rossa non è, ma di un elegante celeste retrò. "La prima consegnata in Italia", dice Fedez nelle stories mentre mostra l’auto in tutta la sua bellezza. Insieme a lui c’è papà Franco, euforico per il nuovo acquisto. "Guardalo qui il Franco che era qui da due ore" dice Fedez ridendo.

Quanto costa la nuova Ferrari di Fedez

E poi via il velo. Ed ecco svelato il bolide. Linee sinuose e un tettuccio in tela vecchio stile che a Maranello non si vedeva da 55 anni. "Una bellezza, possiamo dirlo?" commenta il cantante con una certa soddisfazione. Sotto il cofano batte un V8 da 3,8 litri e 620 cavalli che spinge la macchina da 0 a 100 in 3,4 secondi e da 0 a 200 in 9,7. Il costo? 250mila euro. Optional esclusi, s’intende.

Il siparietto con il papà: "La guiderai più di me"

"L'ho configurata io per te", dice il padre. "Per me vero non per te" risponde ironico Fedez. "Per te e anche per te", ammette papà Franco tra le risate del rapper. Che poi fa una previsione: "La guiderà più lui di me". La risposta non si fa attendere: "Questo è poco ma sicuro". E in effetti il padre non si fa certo pregare e si accomoda subito al volante. Poco dopo viene ripreso mentre esce dal garage per un mini-collaudo. Per Fedez non è la prima Ferrari: era luglio 2022 quando Chiara Ferragni e Fedez condivisero sui social video e foto di una Ferrari ibrida che per la verità, come documentano alcuni video dell'epoca, il cantante guidava con una certa difficoltà.

Fedez e la nuova Ferrari: il video da Instagram

La nuova casa di Fedez da single

Di recente il rapper ha mostrato anche la sua nuova casa da single: 400 metri quadri e uno stile che non ricorda neanche lontanamente quello del super-attico-extra-lusso che condivideva con l'ex compagna Chiara Ferragni. Nelle immagini postate su Instagram si vede un grande salotto con tre enorme porte finestre, mentre il pavimento è rivestito con parquet. Una casa ancora spoglia e tutta da arredare: c'è solo un grande divano grigio. Non è chiaro però se il cantante abbia comprato l'immobile o l'abbia "solo" preso in affitto.