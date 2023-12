Fedez e il video del "fit check" della nonna che ricorda quelli di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è ancora trincerata nel suo silenzio social, non ha neanche partecipato alla festa per il 31esimo compleanno della sorella Valentina (era invece presente Francesca con il marito). Fedez continua a pubblicare contenuti social con i figli, la cagnolina Paloma e oggi, 30 dicembre, anche con la nonna Luciana.

La signora ha 92 anni ed è un vera e propria star dei social, ogni volta che il nipote pubblica sui social dei contenuti con lei sono un successo. Oggi lui e la madre Annamaria Berrinzaghi si sono recati a casa della signora per portarle un nuovo paio di pantofole e per trascorrere del tempo insieme. Non c'erano i bambini, che siano rimasti a casa con Chiara?

Su Instagram il rapper ha condiviso alcuni video nelle storie e in uno di questi chiedeva alla nonna di mostrare com'era vestita e anche le nuove scarpe. "Fit check nonna", dice Fedez con voce squillante. La signora con un bellissimo sorriso guarda verso il nipote e nel secondo video mostra come indossa la mantella. Un momento dolcissimo che Federico ha deciso di condividere con i suoi follower.

Com'è ben noto il 'fit check' era uno degli appuntamenti quotidiani sul profilo di Chiara, a seconda delle occasioni i fit check potevano essere anche più di uno in un giorno, ma da quando è scoppiato il caso Balocco Ferragni si è chiusa in un silenzio assoluto e il suo profilo ormai non viene aggiornato dal 18 dicembre.