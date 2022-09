Francesca Cipriani, nozze in vista. Ecco i gieffini invitati

Profumo di fiori d?arancio per Francesca Cipriani. La showgirl abruzzese pronta a convolare a nozze con il compagno Alessandro Rossi, dopo la fatidica proposta arrivata a Novembre durante il Grande Fratello Vip.

Un matrimonio d'inverno

C'è ancora grande riserbo sulla data del grande giorno. Quel che certo è che le nozze verranno celebrate entro la fine di questo anno, come annunciano dalla coppia tempo fa su Instagram: ?Presto sposi. Quando? Nel 2022?, aveva scritto Francesca.

Si tratterà dunque con tutta certezza di un matrimonio invernale. La Cipriani proprio a CasaChi aveva rivelato qualche dettaglio in più sul giorno tanto atteso: ?Non sappiamo ancora la data, ma nel 2022 sicuramente. Dopo le feste di Natale inizieremo a vedere il buffet, la chiesa, un po? tutto? Adesso è tutto bloccato anche dalle festività natalizie. Però sarà nel 2022. Di sicuro la data è quella?. E a proposito del menu aveva spiegato. ?Farò una cena a base di specialità italiane di varie regioni. Italiana al 100%?.

La lista degli invitati

Se la data delle nozze permane top secret la soubrette su Instagram ha rivelato chi degli ex coinquilini della casa più spiata d?Italia sarà invitato al grande giorno. La partecipazione pare sia stata inviata a, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella e Katia Ricciarelli. Proprio a quest?ultima la Cipriani vorrebbe riservare un ruolo speciale ammettendo che piacerebbe sentirla cantare l?Ave Maria in chiesa: ?Sarà un grande onore per tutti?, ha chiosato la pupa. Non è invece ancora chiaro se ci saranno anche Jessica e Lulù Selassié, con cui la Cipriani ha detto di essere ancora in contatto. In questo caso sarebbe il primo incontro tra Lulù ed il nuotatore dopo la contestata rottura.

Un testimone speciale per Francesca

Immancabile al matrimonio della Cipriani Alfonso Signorini, a cui il volto televisivo ha affidato un compito importante. L?ex gieffina ha scelto il conduttore del reality come suo testimone di nozze. Non è di certo la prima volta che un concorrente del Grande Fratello riserva al giornalista un ruolo di punta durante una cerimonia. Già Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno voluto Signorini come padrino di Battesimo del figlio Gabriele. Ora Alfonso dovrà ricoprire nuovamente l?importante ruolo per un?altra sua amata gieffina. Un matrimonio dove oltre ai fiori d?arancio si respirerà aria di Grande Fratello Vip.