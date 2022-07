Alfonso Signorini battezza il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: "Il Gf è vita vera" / VIDEO

Non poteva che essere lui il padrino del battesimo del loro Gabriele: Alfonso Signorini. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono conosciuti sotto l'occhio vigile del Grande Fratello e quella che sembrava una storia come tante nata sotto i riflettori invece si è trasformata in una famiglia.

Il battesimo è stato celebrato a Agrigento, su Instagram sono stati pubblicati alcuni momenti salienti della cerimonia e della festa, in particolare il momento in cui viene bagnata la fronte del piccolo con l'acqua santa e il discorso di Signorini durante i festeggiamenti. Alla cerimonia hanno partecipato anche i genitori di Ciavarro, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, l'attore ha condiviso una foto di lui insieme al piccolo commentandola con: "Ma quanto è bello Gabriele?".

Il discorso di Signorini dopo la cerimonia

Alfonso Signorini da bravo padrino ha poi tenuto un discorso in cui ha voluto sottolineare l'amore della coppia e la veridicità del programma di cui anche quest'anno sarà presentatore: "Questa è la dimostrazione che non solo il Grande Fratello è vero, al contrario di tutto quello che dicono che è tutto scritto, perché questa è vita vera". "Clizia, che ha dovuto affrontare non poche difficoltà, venne da me e mi disse 'Alfonso voglio fare questa esperienza per ricominciare da capo la mia vita' - ha poi aggiunto Signorini - Mi disse ancora 'Non voglio innamorarmi, voglio vivermi l'allegria'. Io mi sono innamorato di questo viso meraviglioso. Poi è arrivato lui, mi disse: 'A me non interessa niente dell'amore, voglio fare una nuova esperienza'". Lasciando quindi intendere che il destino li ha condotti sotto lo stesso tetto.

"Quindi sono contento perché questo bambino è anche un po' mio, spero di poterlo aiutare ed essere una guida per lui", ha infine affermato il conduttore rivolgendosi al piccolo Gabriele.