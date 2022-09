Storie Italiane, Francesco Moser si commuove. E sulla ex moglie: "Ci siamo lasciati senza problemi"

Eleonora Daniele ha accolto Francesco Moser tra gli ospiti della puntata di oggi di Storie Italiane. L'ex ciclista ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita professionale e privata, senza nascondere la commozione quando i filmati con la sua mamma che parlava orgogliosamente di lui e della sua carriera sono stati trasmessi in diretta. "Non ti avevo mai visto piangere, in queste lacrime trovo il ricordo e l'amore di un figlio per la propria mamma" è stato il commento della conduttrice; "Ho vissuto in casa fino a 20 anni e poi tornavo spesso, fino a quando non mi sono sposato" ha spiegato allora Moser, motivando la sua profonda emozione.

Il commento sulla ex moglie

Qualche tempo fa è stata ufficializzata la notizia della separazione di Francesco Moser dalla moglie Carlo Merz dopo 42 anni di matrimonio. "È stata una cosa che abbiamo deciso insieme, ma ci siamo lasciati senza problemi" ha detto nel corso dell'intervista l'ex ciclista che già aveva raccontato della decisione maturata insieme alla consorte lo scorso luglio. "Cecilia e Ignazio vanno spesso a trovarla" ha aggiunto ancora parlando del figlio, da anni fidanzato con Cecilia Rodriguez. E a proposito della coppia, è arrivato l'interrogativo sulla possibilità di nozze in vista o di un nipotino: "Io non sono persona informata sui fatti, sarò l'ultimo a saperlo" ha allora scherzato Moser.

Oggi Francesco Moser si dedica totalmente alla sua azienda agricola a Trento e, a tal proposito, ha parlato di Ignazio in riferimento al suo lavoro da gestire con quello della sua famiglia: "Gli avevo chiesto in passato di tornare a casa e di non farsi incantare dal mondo dello spettacolo" ha ammesso, "C’è tanto da fare in campagna con i vigneti, la vendemmia, la vinificazione (...) Ora però sta a Milano e gestisce quasi tutto suo fratello Carlo".