Funerali Berlusconi, Francesca Pascale arriva in lacrime: video

Francesca Pascale arriva in lacrime al Duomo di Milano per l'ultimo saluto a Silvio Berlusconi. Legati per 8 anni, dal 2011 al 2019, tra loro era rimasto un ottimo rapporto. A riprenderla il giornalista Alessio Lasta, che ha poi condiviso il video tra le storie Instagram: l'attivista, in tailleur nero, piange mentre si dirige verso la cattedrale e non rilascia dichiarazioni. Con lei non c'è la compagna Paola Turci.

"Era la mia vecchia vita e oggi è morta con lui" ha fatto sapere ieri in un'intervista a Repubblica, aggiungendo: "Ho un peso sul cuore, le parole mancano. Siamo esseri umani: e se c'è stato l'affetto, un sentimento profondo a legare due persone, non lo puoi resettare, non siamo robot. Con Berlusconi potevi scontrarti, litigare, ma era difficile cancellarlo per sempre. Lo amavi o lo odiavi. È un po' come se avessi perso di nuovo mia madre: quello fu un vuoto devastante".

In chiesa per i funerali anche la prima moglie Carla Dall'Oglio - mamma di Pier Silvio e Marina - e Veronica Lario, da cui Berlusconi ha avuto gli altri tre figli, Barbara, Eleonora e Luigi.