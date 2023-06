Funerali Berlusconi, perché Maria De Filippi era vestita di bianco (accanto a Toffanin): le volontà di Silvio

A un'ora dall'inizio dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi, il Duomo di Milano - dove si svolge la funzione religiosa - è già gremito. Rappresentanti delle istituzioni, politici, volti noti del mondo della tv e del calcio riempiono via via le panche della cattedrale in attesa del feretro.

Tra le prime file Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi, con i due figli. La conduttrice non è partita da Arcore insieme al corteo funebre, ma ha raggiunto direttamente la chiesa. Accanto a lei Maria De Filippi, amica di famiglia, a darle sostegno. Poco meno di tre mesi fa c'era Pier Silvio vicino alla conduttrice, a Roma, al funerale di Maurizio Costanzo. Tra loro un'amicizia profonda che ormai da anni va ben oltre il rapporto professionale.

In molti notano l'abito bianco di Maria De Filippi, Cesara Buonamici durante il collegamento del Tg5 spiega: "Il protocollo dei funerali di Stato vuole che l'abito sia nero, ma certamente avrà scelto il bianco perché sa che lui avrebbe voluto così". Elena Guarnieri conferma: "Berlusconi diceva sempre: 'Vestitevi di chiaro e se potete portate i capelli biondi perché quelli scuri non fanno passare la luce', lo diceva sempre anche a me".

Nel frattempo il carro funebre con il feretro di Silvio Berlusconi ha lasciato Villa San Martino, ad Arcore, seguito dai 5 figli, il fratello Paolo e la compagna Marta Fascina per raggiungere il Duomo di Milano.