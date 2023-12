Gabriele Cirilli, il commovente post per la laurea del figlio: la rara foto di famiglia

Gabriele Cirilli non trattiene la gioia e condivide su Instagram tutta l'emozione per la laurea di suo figlio Mattia. Il comico, riservatissimo sulla sua vita privata, ha pubblicato una foto di famiglia subito dopo la proclamazione: "Orgoglio, onore, felicità, soddisfazione, amore unico per noi - si legge nel post - Dedico questa laurea ai miei genitori, che tanto avrebbero voluto per me questo risultato. Ma tanto stanno godendo da lassù".

Nello scatto Cirilli è visibilmente commosso. Accanto a lui il figlio, 22 anni, con la corona di alloro e un mazzo di fiori, e la moglie Maria, che raramente si vede nelle occasioni pubbliche, ma anche sui social. È un giorno speciale oggi per loro, che si mostrano insieme, felicissimi, a aggiungono un altro tassello importante alla storia della loro famiglia. Sotto al post in tanti si congratulano con Mattia e i suoi genitori per questo traguardo, non solo i fan di Gabriele Cirilli ma anche colleghi e amici del mondo dello spettacolo, soprattutto ex concorrenti di Tale e Quale Show che hanno avuto modo di lavorare con il comico e conoscere anche la sua bellissima famiglia.