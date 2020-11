Gabriele Rossi, prima amante e poi compagno di Garko: "L'ho aspettato per 5 anni"

L'attore si racconta a "Live non è la D'Urso" e racconta del primo incontro con Gabriel quando lui aveva 19 anni e Garko 36 e di come scattò la scintilla nonostante Gabriel fosse fidanzato

Gabriele Rossi si racconta per la prima volta in diretta e nella casa di Live non è la D'Urso. Lui è sempre stato molto riservato e quando gli "è capitato di essere esposto" ha dovuto fare i conti con un tam tam mediatico molto intenso, ma Gabriele confida a Barbara di "aver fatto pace con questa situazione" e per questo, probabilmente, ha deciso di raccontare un po' della sua vita e del suo amore con Gabriel Garko.

Garko ha sorpreso l'ex con un videomessaggio: "Non amo i videomessaggi, ma volevo dimostrarvi, a te Barbara e a te Gabriele, il mio amore ovviamente diverso. A Gabriele ho fatto una promessa di esserci sempre l'uno per l'altro e per questo mi auguro che si faccia conoscere per quello che è. Ha una luce bellissima".

Dall'amore all'amicizia, il rapporto tra Gabriele e Gabriel

I due sono in ottimi rapporti, anzi sono amici. Si sono amati moltissimo e la curiosità che tutti hanno, compresa Barbarona, è "come avete fatto a rimanere così legati?". "E' stato difficilissimo - ammette Rossi con gli occhi ancora lucidi per il video-sorpresa -. E' stata una violenza per l'anima, ma ha portato dei grandi benefici, è vero quello che dice Gabriel ci aiutiamo e supportiamo". "Da amico sono riuscito a fargli capire cose che da fidanzati non era possibile, abbiamo un bellissimo rapporto".

Complice Barbara D'Urso - amica di Gabriel Garko e a conoscenza della sua omosessualità da anni - scopriamo che i due si sono amati molto ed erano molto gelosi, non sono mancati i litigi. "Abbiamo discusso molto e idealizzavamo il nostro rapporto, c'erano distanze sia lavorative sia di vita, ma quando stai vicino ad un personaggio così grande ti rendi conti di molti meccanismi, non voglio parlare del lavoro di Gabriel, ma tendi a proteggerlo".

Com'è nata la loro relazione e quando si sono conosciuti?

Definito sui giornali un "Amico speciale" Gabriele era molto di più. Il loro primo incontro risale all'Onore e il Rispetto 2. Gabriele 19 anni e libero, Gabriel 36 e impegnato. Il set siciliano è stato la loro alcova per circa cinque mesi. "Siamo stati amanti, nel senso che Gabriel era impegnato". La fama di Garko all'epoca era alle stelle e spaventò molto Rossi che era alla sua prima esperienza lavorativa come attore. "Ci siamo incontrati 10 anni dopo, nel 2017, io, per i primi 4-5 anni dopo il nostro primo incontro, ho sperato che tornasse. Ho voluto moltissimo stare con lui, ma al nostro secondo incontro non ero più un giovane senza esperienza e pretendevo una relazione che mi garantisse un minimo di serenità", insomma erano finiti gli anni delle fughe e dei nascondigli per Gabriele, ma Garko era ancora molto legato al suo lavoro e alla sua immagine e quindi arrivarono ad un accordo: "Gli ho chiesto 'tu ti apri un po' e io mi chiudo un po'. Frequentiamo poche persone ma le poche che frequentiamo sono buone'. Gabriel era preoccupato, ma poi ha capito che ne traeva dei benefici".

Chi è Gabriele Rossi?

Barbara D'Urso più di una volta chiede a Rossi "chi sia" e se abbia voglia di raccontarsi e Gabriele con grande tranquillità ammette di essere molto riservato e "umile, i miei genitori soffrono le sofferenze di molti in questo periodo, sono un ballerino e ho impiegato la mia infanzia a studiare tra scuola e ballo fin dai 7 anni". Nel 2016 ha partecipato al Grande Fratello e si è fatto conoscere per il suo fisico statuario e per il carattere focoso, attualmente è fidanzato, felicemente, da 10 mesi.

"Nella mia carriera non sono mai dovuto scendere a compromessi scomodi, in molti sui social affermano che le persone famose abbiano l'obbligo di fare coming out e dire la verità per aiutare gli altri, e su questo sono anche d'accordo, ma ognuno di noi ha delle motivazioni per non farlo o per farlo dopo". Con questa frase Gabriele ha voluto spiegare perché Garko abbia sentito la necessità "solo" adesso di aprirsi.