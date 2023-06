Giacomo Urtis e il nuovo intervento chirurgico, qualcuno commenta: "Sembri Loredana Lecciso"

Giacomo Urtis ha condiviso su Instagram due foto mentre si trovava disteso su un lettino ospedaliero, mentre sorseggia, con una cannuccia, quello che sembra essere tè freddo. Foto che però hanno attirato l'attenzione di follower, e non solo, perché lo ritraggono con il volto visibilmente cambiato.

Come lo stesso 'chirurgo dei vip' ha spiegato si è sottoposto a un "interventino": "Ho tagliato la parte sotto nel naso e girato le labbra. Mi piace di più, si vedono di più i denti", sono stati molti i "botoxini", ovvero i suoi fan, che gli hanno chiesto come mai fosse in ospedale. L'intervento è andato bene però Urtis dovrà portare ancora per alcuni giorni un cerotto sotto al naso, ma

è potuto tornare ai suoi impegni senza alcun problema come si evince dalle sue storie Instagram.

Sotto alle foto sono moltissimi i commenti sia di chi lo appoggia e gli dice che ha fatto bene a sottoporsi al piccolo intervento se era quello che voleva davvero, ma sono altrettanti i commenti di chi trova questa sua trasformazione eccessiva. Alcuni hanno anche trovato una certa somiglianza con un altro volto del mondo dello spettacolo: Loredana Lecciso. "In questa foto somigli tantissimo a Loredana Lecciso", "Se Loredana Lecciso viene a mancare Albano può sostituirla con te" scrive qualcun altro.

Si tratta di un'operazione che costa tra i 2mila e i 3mila euro e durante l'intervento viene asportata una piccola porzione del labbro superiore, viene sollevato il vermiglio e così si ottiene un labbro più voluminoso. Di fondamentale importanza è la precisione nella sutura così da nascondere il più possibile le tracce del taglio e non avere una cicatrice visibile.