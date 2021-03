Anche il compagno di Simona Ventura positivo: "Ho una malattia polmonare seria"

La positività di Simona Ventura ha fatto saltare la sua partecipazione alla finale del Festival di Sanremo che l’avrebbe vista come co-conduttrice accanto ad Amadeus e Fiorello. Delle sue condizioni di salute ha parlato poco fa il compagno Giovanni Terzi, intervenuto in collegamento nel programma di Rai Uno ‘Storie Italiane’.

A Eleonora Daniele il giornalista ha spiegato di avere anche lui il Covid e di essere sotto stretto controllo medico anche per via di una malattia polmonare precedente al virus, situazione latente che necessita di una particolare attenzione.

Giovanni Terzi positivo: “Ho un problema polmonare abbastanza serio”

“Simona sta bene, abbiamo qualche piccolo sintomo ma sono sintomi abbastanza gestibili come senso di influenza, perdita del gusto e dell’olfatto, tutto nella norma”, ha spiegato Giovanni Terzi nella puntata di ‘Storie Italiane’ di lunedì 8 marzo raccontando della positività sua e della compagna: “Incrociamo le dita e pensiamo a chi è stato peggio durante questo Covid”.

Quanto a Simona Ventura che ha dovuto rinunciare alla sua partecipazione al Festival, il giornalista ha raccontato dell’amarezza provata scoprendo l’esito del tampone poche ore prima della finale di Sanremo: “Era davvero disperata perché la notizia del molecolare è arrivata dopo il collegamento con te (Eleonora Daniele, ndr) e lo ha subito dovuto comunicare. Le è dispiaciuto tantissimo, ne usciremo più forti di prima”.

Poi, il riferimento ai sintomi del Covid e a un suo problema polmonare che, avendo da tempo, rende necessaria una particolare attenzione in un momento così delicato: “Questi sono quelli più gestibili, la febbre alta non è comparsa, problemi polmonari non ci sono. Io ho una malattia, un problema polmonare abbastanza serio e sono controllato facendo eparina e tutto perché ho latente un’altra situazione, ma per ora tutto è sotto controllo”, ha confidato Terzi, riservando parole di riconoscenza al nostro servizio sanitario: “Più vado avanti e più mi rendo conto che abbiamo un sistema sanitario e medici straordinari”.